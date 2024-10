Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: en berne avec les PMI composites information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Si Londres grappille 0,2% ce jeudi, les Bourses continentales font davantage grise mine (-0,7% à Francfort, -0,8% à Paris), sur fond d'un indice PMI composite illustrant la faiblesse de la conjoncture économique dans la zone euro.



À 49,6 en septembre contre 51 en août, l'indice de l'activité globale dans la zone s'est en effet, pour la première fois depuis février, établi en territoire négatif et a donc signalé une contraction marginale de l'activité du secteur privé de la région.



Les données par pays mettent en évidence des replis simultanés de l'activité dans les trois principales économies de la région (Allemagne, France et Italie), alors que l'Espagne et l'Irlande ont vu leur activité croître en fin de troisième trimestre.



'Les données sur les prix sont plus encourageantes', tempère Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, ajoutant qu'au vu de la faiblesse actuelle de la conjoncture, elles devraient, 'selon toute probabilité, inciter la BCE à abaisser ses taux'.



L'économie britannique semble en outre manifester une plus grande résilience, l'indice PMI composite du Royaume-Uni s'étant maintenu nettement au-dessus des 50 du sans changement le mois dernier, à 52,6 contre 53,8 en août.



Dans l'actualité des valeurs, Tesco gagne 2% à Londres après la publication d'un BPA ajusté en hausse de 24% au titre de son premier semestre comptable, le distributeur alimentaire revendiquant notamment de fortes hausses de parts de marché au Royaume-Uni.





