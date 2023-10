Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: en berne à l'approche des décisions de la BCE information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement grise mine (-0,5% à Londres, -1,1% à Francfort, -0,6% à Paris), à l'approche de l'issue de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui se tient cette fois-ci à Athènes.



Les observateurs anticipent généralement un statu quo sur les taux. 'En intégrant les incertitudes au Moyen-Orient, la BCE devrait adopter une position attentiste', pronostique Neuberger Berman, qui la voit en outre 'réticente à déclarer sa victoire sur l'inflation'.



'Si une dernière hausse des taux n'est pas complètement à exclure en décembre, il est probable que ce cycle de resserrement monétaire soit terminé et que la BCE choisisse le statu quo pour une durée longue, au-delà de l'été 2024', estime Indosuez WM.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs, en début d'après-midi, à la toute première estimation de la croissance américaine au titre du troisième trimestre, attendue par Jefferies en accélération à +3,8% en rythme annualisé (après +2,1% au deuxième).



Sur le front des valeurs, Unilever recule de 3% à Londres, alors que le géant des produits de grande consommation a fait état d'une croissance sous-jacente de son chiffre d'affaires de 5,2% au titre du troisième trimestre, conformément au consensus.



Les investisseurs sanctionnent aussi les résultats dévoilés par le groupe de communication WPP (-2% à Londres), la compagnie pétrolière Repsol (-2% à Madrid), et surtout le constructeur automobile Mercedes-Benz (-5% à Francfort).





