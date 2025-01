Marché: du vert au lendemain de l'effet DeepSeek information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains (+0,6% à Londres et à Francfort, +0,5% à Paris), prenant ainsi le contre-pied du S&P500 (-1,5%) et surtout du Nasdaq (-3,1%) qui ont chuté la veille sur l'effet de l'annonce de la startup chinoise DeepSeek.



Pour rappel, elle a lancé un assistant d'IA conversationnel avec des résultats similaires à ceux des géants technologiques américains, mais en utilisant des puces bien moins puissantes et en consacrant beaucoup moins d'investissements à son projet.



'La question de la capacité des grands groupes technologiques à rentabiliser les gigantesques investissements semble soudain se poser aux marchés, dans un environnement hautement concurrentiel', s'inquiétait Alexandre Baradez, chez IG France.



'Il faut être prudent concernant les informations dévoilées par DeepSeek qui ne sont pas confirmées, pour l'instant, par des sources fiables et extérieures', tempérait pour sa part Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Quoi qu'il en soit, le séisme provoqué par DeepSeek a essentiellement frappé le secteur des semi-conducteurs, comme l'a montré le plongeon de près de 17% de Nvidia, et n'a pas empêché le Dow Jones, moins exposé à ce secteur, de gagner plus de 0,6% lundi.



Jacques-Aurélien Marcireau, co-head of equities chez Edmond de Rothschild AM, voit en outre l'annonce de DeepSeek sous un jour plutôt favorable pour l'Europe, le laissant penser qu'elle peut surmonter une partie de sa 'dette technologique'.



'Au-delà des avantages concrets, réaliser des progrès importants sans moyens financiers démesurés nous encourage, en tant qu'Européens, à reconsidérer positivement notre rôle dans le monde à venir', juge-t-il ainsi.



Seule donnée majeure parue ce matin sur le vieux continent, le taux de chômage en Espagne est revenu au quatrième trimestre 2024 à son plus bas niveau depuis 2008, s'établissant à 10,6% contre 11,2% au troisième trimestre.



Sur le front des publications d'entreprises, les opérateurs restent de marbre face à celle de l'éditeur de progiciel SAP (stable), mais saluent celle du constructeur de centrales électriques Siemens Energy (+3%) à Francfort.





