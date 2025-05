Marché: du rouge attendu avant une série d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 08:33









(CercleFinance.com) - A en croire des futures en recul de 50 points vers 7840, la Bourse de Paris pourrait entamer avec grande prudence une séance qui verra paraitre de nombreux indicateurs permettant de jauger la conjoncture macroéconomique des deux côtés de l'Atlantique.



Les opérateurs prendront ainsi connaissance, d'ici peu, de l'indice du climat des affaires calculé par l'Insee, puis de l'indice PMI composite préliminaire de S&P Global pour la France au titre du mois en cours.



Un peu plus tard dans la matinée, sont attendus l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, ainsi que les estimations flash des PMI composites pour la zone euro et le Royaume-Uni, toujours pour ce mois de mai.



'Toute surprise à la baisse sur ces données pourrait peser davantage sur les actions, tandis que des chiffres résilients pourraient conduire le DAX à de nouveaux records', estimait mercredi Frank Walbaum, analyste de marché chez Naga.



Ce dernier rappelait en effet que l'indice-phare allemand avait dépassé la barre des 24.000 mardi, 'marquant un sommet historique grâce à de solides performances dans les secteurs de la technologie et de la santé' (avant de finir mercredi soir à 24.122).



'Les investisseurs devraient porter une attention particulière aux données PMI des Etats-Unis (à paraitre cet après-midi)', selon Linh Tran, pour qui un bon chiffre pourrait 'renforcer les attentes d'une croissance économique durable et soutenir les actions'.



'A l'inverse, des données plus faibles pourraient accroître les craintes d'un ralentissement du cycle de croissance, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur le S&P500', poursuivait cet analyste de marché chez XS.com.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Vigil Neuroscience, société spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour traiter des maladies neurodégénératives.



Elior Group fait part d'une forte amélioration de son résultat net à 43 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, avec une marge d'EBITA ajusté de 4,1%, en progression de 90 points de base (+120 points de base en restauration collective).



En amont de son 'Capital Markets Day', Robertet indique qu'il estime pouvoir atteindre un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros à horizon 2030, le groupe de parfums et d'arômes entendant aussi améliorer son niveau d'EBITDA au-delà de 20%.





