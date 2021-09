[Marché du lundi] ISR - Presque tous les Etats sont en dehors des clous de l'Accord de Paris sur le climat

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Alors que s'ouvre aujourd'hui - et jusqu'au 8 octobre - la Semaine européenne du développement durable (#SEDD21) dont le thème est le Climat, les chercheurs de Climate Action Tracker (CAT) ont publié leur dernière analyse des objectifs climatiques des Etats qui intègre l'estimation des effets des politiques actuelles, la prise en compte de la part équitable des émissions d'un pays et le financement des actions climatiques.

Les populations souffrent des effets de plus en plus graves et fréquents du changement climatique dans le monde entier. Le GIEC, dans son nouveau rapport, a une fois de plus clairement mis en avant l'urgence de l'atténuation du changement climatique. Même les pays qui se sont fixés des objectifs forts ne sont généralement pas en mesure de les atteindre, tandis que d'autres n'ont pas réussi à prendre d'engagements plus ambitieux pour 2030.