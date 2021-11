[Marché du lundi] ISR - La rémunération des dirigeants a-t-elle (enfin) évolué avec le Covid ?

Selon la dernière étude du cabinet de conseil Proxinvest, la rémunération moyenne des dirigeants de l’indice boursier SBF 120 a atteint 3,2 millions d’euros en 2020 ; le chiffre est en baisse de 14% par rapport à 2019.

Les raisons principales de cette baisse sont bien-sûr les conséquences de la pandémie de Covid-19 : la crise économique, sanitaire et sociale, a eu un impact sur les résultats des sociétés et sur leurs salariés en termes d’emploi, en incitant les dirigeants à renoncer à une partie, parfois importante, de leur rémunération, fixe ou variable. Parmi les sociétés de l’indice, plus de la moitié (58 %)...