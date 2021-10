[Marché du lundi] éco - La remontée des taux inquiète

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



A certains égards, le fait que la pandémie de Covid-19 ait été reléguée au second plan par le suspense sur le relèvement du plafond de la dette aux États Unis est plutôt une bonne nouvelle. En effet, si dans l’inconscient collectif américain la date du 18 octobre renvoie à l’achat de l’Alaska (en 1867 à l’Empire russe), il se pourrait que cette fois-ci, on se souvienne de cette date pour de mauvaises raisons.

Ainsi, si les parlementaires ne parviennent pas à un accord d’ici là, on pourrait simplement assister au premier défaut de la dette américaine