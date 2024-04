Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: des gains modérés dans l'attente du FOMC information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament sur des gains modérés (+0,6% à Londres, +0,2% à Paris et +0,1% à Francfort) une semaine chargée, et qui devrait être dominée notamment par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), mardi et mercredi.



'Devant la persistance de l'inflation et la fermeté de l'activité, la Fed va garder ses taux inchangés pour la sixième fois de suite. Le risque est que Jerome Powell renforce encore le ton hawkish de ses derniers propos', prévient-on chez Oddo BHF à ce sujet.



Cette semaine se présente aussi particulièrement riche en statistiques, avec par exemple les chiffres de la croissance et de l'inflation en zone euro, les indices d'activité PMI et ISM manufacturiers, ou encore le rapport sur l'emploi américain.



Les prochains jours verront en outre se succéder les publications d'entreprises, telles que celles d'ING, HSBC, Volkswagen et Shell sur le vieux continent ou encore d'Apple, Pfizer, Coca-Cola et Amazon aux Etats-Unis.



En attendant, on notera la flambée de Philips (+33% à Amsterdam), entouré après un accord réglant le litige de sa filiale Respironics aux Etats-Unis, accord annoncé en marge des trimestriels du groupe de technologies médicales.



En revanche, Deutsche Bank chute de plus de 5% à Francfort après l'annonce par le géant bancaire qu'il devrait passer une lourde provision comptable à la suite d'une décision de justice dans le dossier Postbank.



Au chapitre macroéconomique, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a légèrement baissé dans l'UE (-0,3 point à 96,2) et dans la zone euro (-0,6 point à 95,6) en avril par rapport à mars, selon la Commission européenne.





