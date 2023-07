Marché: des gains limités après des données en zone euro information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans l'ensemble la semaine sur des gains modérés (stabilité à Londres, mais +0,3% à Francfort et +0,5% à Paris) après la parution de données plutôt encourageantes concernant la zone euro.



Eurostat a en effet fait part, en cours de matinée, d'une croissance de 0,3% du PIB de la zone au deuxième trimestre, et d'un taux d'inflation annuel en repli de 0,2 point à 5,3% pour le mois de juillet, selon de toutes premières estimations.



'Avec un peu de chance, le taux d'inflation pourrait tomber à l'objectif de 2% de la BCE d'ici la fin de l'année', estime un économiste de Commerzbank, jugeant néanmoins qu'il 'est encore trop tôt pour sortir le champagne'.



'De façon décevante pour les responsables de la politique monétaire, l'inflation sous-jacente est restée inchangée à 5,5% alors qu'une légère baisse semblait probable', met-on d'ailleurs en avant chez Capital Economics.



De nombreuses autres données sont attendues cette semaine, dont les indices d'activité PMI et ISM, ainsi que les chiffres de l'emploi dans la zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Sur le front des publications d'entreprises aussi les prochains jours s'annoncent assez chargés, avec en particulier celles de plusieurs grandes banques européennes comme HSBC, ING, Société Générale et Commerzbank.



Pour l'heure, Heineken chute de 6% à Amsterdam, après un abaissement de prévisions annuelles par le brasseur, en marge de la publication de semestriels marqués par une compression de ses bénéfices malgré des revenus en progression.



Legrand perd quant à lui près de 1% à Paris, et ce malgré un relèvement par le fournisseur de matériel électrique de ses objectifs pour 2023, à l'occasion de la publication de résultats en nette progression sur les six premiers mois de l'année.