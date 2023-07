Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: des gains attendus avec l'aide de la Chine information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 08:35

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une clôture sur un gain de plus de 0,4% à près de 7144 points pour le CAC40, une ouverture nettement positive se profile ce mardi à la Bourse de Paris, à en croire des futures en hausse d'environ 0,4%.



Le moral des investisseurs parait au beau fixe sur les places mondiales, notamment en Asie où ils saluent la volonté affichée par les autorités chinoises de soutenir le secteur immobilier, un talon d'Achille de la deuxième économie mondiale.



'Hier, la Banque populaire de Chine et l'Administration nationale de réglementation financière ont publié une déclaration conjointe, et certains prêts devraient bénéficier d'une prolongation de remboursement d'un an', rappelle Deutsche Bank.



'En outre, le China Securities Journal affirme que la Chine devrait 'accélérer' le déploiement de la politique pour soutenir le marché immobilier, et que des mesures pour soutenir la confiance des entreprises peuvent être introduits', poursuit-elle.



Aucune donnée n'est prévue cet après-midi aux Etats-Unis, mais les opérateurs devraient se montrer attentifs, en fin de matinée, à l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, qui s'était établi à -8,5 le mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Renault Group affiche pour sa marque éponyme des ventes mondiales en hausse de 11% au premier semestre 2023, et a signé avec Geely un accord pour créer une coentreprise de groupes motopropulseurs.