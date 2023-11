Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: des échanges chaque jour un peu plus mornes information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note de prudence mardi matin, les prises d'initiatives restant limitées sur le marché après le spectaculaire rebond signé la semaine passée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - recule de 34,5 points à 6986 points, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge dans le prolongement de la consolidation amorcée la veille (-0,5%).



En l'espace de quelques séances, le marché parisien est passé d'un fort sentiment d'inquiétude à un retour en grâce sous l'effet de l'approche plus patiente de la Fed, de statistiques jugées rassurantes et de résultats plutôt encourageants.



Cette reprise du mouvement acheteur a permis au CAC de clôturer la semaine écoulée sur un gain hebdomadaire de 3,7%, soit sa meilleure performance depuis mai dernier.



Mais les analystes soulignent que l'environnement actuel reste suffisamment fragile pour que la prudence domine dans l'immédiat.



'Avant de se projeter vers des niveaux plus ambitieux, nous attendrons que l'indice CAC 40 se stabilise sur cette zone des 7000/7050 points', expliquent les chartistes de Kiplink Finance.



Bon nombre de stratèges soulignent que les prévisions macroéconomiques se font de plus en plus mornes, ce qui pourrait affecter négativement les performances des marchés boursiers dans les mois à venir.



La séance s'annonce calme en l'absence d'indicateurs économiques majeurs, alors que la saison des résultats trimestriels commence à s'essouffler.



Les investisseurs continuent de réagir aux dernières annonces de la Fed, qui ont remis en cause la perspective d'une poursuite de la politique agressive sur ses taux.



Après de longs mois d'incertitudes, la normalisation des politiques monétaires des grandes banques centrales semble sur le point de s'imposer comme le thème dominant de cette fin d'année 2023.



Quelques statistiques de second plan sont néanmoins attendues dans la journée, à savoir la production industrielle allemande, les prix producteurs en zone euro et la balance commerciale américaine.



En attendant, les variations restent limitées sur le marché des changes, où l'euro se stabilise dans la zone de 1,07 face au dollar sur fond de remontée des rendements obligataires américains.



Celui des Treasuries à 10 ans se tend autour de 4,66%.



La Bourse de New York a réussi, malgré tout, à aligner une sixième séance de hausse consécutive lundi, voire même une septième pour le Nasdaq qui a bénéficié, entre autres, des hausses d'Apple et Nvidia.



A l'image des places européennes, Wall Street s'est contentée d'une séance complètement linéaire, en forme de longue stagnation à l'horizontale au sein d'un corridor étroit.



Au coup de cloche final, le Dow Jones grappillait 0,1% tandis que le Nasdaq progressait de 0,3%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.