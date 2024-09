Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: début de semaine dans la morosité information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (-0,6% à Londres, -0,8% à Francfort, -1,7% à Paris), sur fond de regain d'inquiétudes d'ordre géopolitique et de mauvaises nouvelles du côté du secteur automobile.



'L'attaque d'Israël au Liban qui a tué le chef du Hezbollah représente une escalade majeure des hostilités au Moyen-Orient et tous les regards sont maintenant tournés vers les prochaines actions d'Israël et de l'Iran', pointe Capital Economics.



Le bureau d'analyse note cependant que 'cela survient à un moment où l'OPEP+ change de politique en faveur d'une production plus élevée, limitant le risque de hausse des prix du pétrole, de l'inflation et donc des taux d'intérêt'.



Capital Economics estime d'ailleurs que les chances d'une nouvelle baisse de taux directeurs par la BCE en octobre se trouvent renforcées par les dernières données sur le front de l'inflation dans les grands pays de la zone euro.



Publié en début d'après-midi, le taux annuel d'inflation en Allemagne a en effet été estimé à +1,6% pour le mois qui s'achève, après +1,9% en août, et en données sous-jacentes (hors alimentation et énergie), il a baissé de 0,1 point pour s'établir à +2,7%.



Autre donnée de la journée, le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre 2024 par rapport au précédent, un chiffre révisé à la baisse par rapport à la première estimation de 0,6% publiée en août.



Sur le front des valeurs, l'actualité du jour est dominée par les avertissements sur résultats lancés par les deux constructeurs automobiles majeurs que sont Volkswagen et Stellantis, dont les titres lâchent respectivement 5% à Francfort et 14% à Paris.





