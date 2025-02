Marché: début de semaine calme malgré Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine globalement dans le calme (+0,4% à Londres, mais +0,1% à Francfort et à Paris), préférant pour l'heure temporiser après les dernières déclarations de Donald Trump ravivant pourtant le spectre d'une guerre commerciale.



Le président américain a affirmé ce week-end qu'il prévoyait d'imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, mettant fin aux fragiles espoirs d'une accalmie sur le front commercial.



'Nous pensons que les risques politiques et les incertitudes liées à la guerre commerciale restent sous-évalués', prévient Edmond de Rothschild AM, qui 'par conséquent, adopte une approche prudente sur les actions'.



D'après Amundi, 'les droits de douane pourraient avoir un impact négatif sur la croissance économique de 0,2 à 0,3% et provoquer une hausse de l'inflation d'environ 0,3%, tant dans les pays ayant mis en place ces droits de douane que dans les pays concernés par ceux-ci'.



'En l'absence d'une véritable guerre commerciale, les marchés devraient rester résilients au cours du premier semestre, favorisant une exposition aux actifs à risque avec quelques couvertures en place', juge-t-il cependant.



Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment l'inflation, les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis, ainsi que des estimations de PIB dans la zone euro et au Royaume-Uni.



Si le rythme des publications de résultats doit ralentir cette semaine aux Etats-Unis, avec par exemple McDonald's et Cisco, il va s'intensifier en Europe avec des poids-lourds tels que bp, Heineken, Hermès, Nestlé, Safran, Siemens, Unilever ou UniCredit.



En attendant, sur le front des valeurs, Nokia gagne plus de 2% à Helsinki à la suite de la nomination de Justin Hotard, actuellement à la tête du Data Center & AI Group d'Intel, comme prochain CEO de l'équipementier de réseaux à partir du 1er avril.



Adecco cède 1% à Zurich, pénalisé par une dégradation de conseil chez Deutsche Bank de 'acheter' à 'conserver' sur le titre du groupe de services en ressources humaines, avec un objectif de cours abaissé de 36 à 25 francs suisses.





