Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: début de séance dans le rouge attendu information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 08:35









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de plus de 0,9% à 7068 points, la Bourse de Paris devrait ouvrir ce mardi en repli de l'ordre de 0,6% à en croire les futures sur le CAC40, alors qu'une lecture plutôt pessimiste de l'accord de ce weekend à Washington semble prévaloir.



'C'était peut-être un nouveau trimestre, mais la séance d'hier a été une autre journée difficile pour les marchés, en particulier avec une vague vendeuse sur les obligations qui ne montrait aucun signe de relâchement', rappelle Deutsche Bank.



Ce dernier estime que 'l'absence d'un shutdown ce week-end a été perçu sous un jour plus sombre au fur et à mesure que la journée avançait, car si elle éliminait un risque tangible pour l'économie, elle augmentait aussi la probabilité de nouvelles hausses de taux'.



Deutsche Bank pointe ainsi que selon les contrats à terme, la probabilité d'une hausse lors de la prochaine réunion du FOMC en novembre est passée de 19% vendredi à 28% ce lundi, tandis que celle d'une hausse en décembre est passée de 39% à 51%.



Sur le front des valeurs, la foncière d'immobilier logistique Argan indique avoir enregistré des revenus locatifs en hausse de 12% à 137 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de 2023.



La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce quant à elle avoir procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, avec un taux de sursouscription de 2,2 fois, visant notamment à financer l'acquisition de Galimmo.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.