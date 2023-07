Marché: début d'une semaine chargée dans la prudence information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Sur fond d'indices PMI assez ternes, les Bourses européennes commencent dans une certaine prudence (stabilité à Londres et à Francfort, -0,2% à Paris) une semaine particulièrement chargée, tant sur le plan macroéconomique que de celui des entreprises.



Parus dans la matinée, l'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro s'est replié à 48,9 en juillet, un plus bas depuis huit mois, tandis que celui du Royaume-Uni a reculé à 50,7, son plus bas niveau en six mois.



'Les espoirs de la BCE d'une reprise économique au second semestre ont été fortement atténués par les données d'aujourd'hui', réagit Commerzbank, qui voit ainsi l'économie de la zone euro 'au bord de la récession'.



De nombreuses autres données sont attendues ces prochains jours, comme l'indice Ifo en Allemagne, les chiffres du chômage en France, les indices ESI de Bruxelles ou encore une première estimation de la croissance aux Etats-Unis pour le deuxième trimestre.



Surtout, les opérateurs seront attentifs aux rendez-vous de politique monétaire : la Réserve fédérale rendra sa décision sur ses taux mercredi soir, puis ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne, le lendemain en milieu d'après-midi.



'Il est presque certain que la BCE augmentera ses taux de 25 points de base, et Christine Lagarde devrait souligner que la politique restera restrictive pendant une période prolongée', prévenait à ce sujet Capital Economics la semaine passée.



Enfin, cette semaine devrait être l'une des plus chargées de l'année en termes de publications d'entreprises, avec par exemple LVMH, Unilever, Airbus, Deutsche Bank, Nestlé et BASF en Europe, ou Alphabet, 3M, Microsoft, McDonalds et Chevron outre Atlantique.



Pour l'heure, les opérateurs sanctionnent nettement les résultats de l'équipementier médical Philips (-6% à Amsterdam) et de la compagnie aérienne Ryanair (-4% à Dublin), mais acclament ceux de l'opérateur télécoms Vodafone (+5% à Londres).