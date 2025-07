Marché: de la prudence dans l'attente de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament cette seconde moitié de l'année dans un calme prudent (-0,2% à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris, -0,5% à Milan), les investisseurs étant dans l'expectative de prochains catalyseurs pour le marché.



Les intervenants devraient ainsi se montrer attentifs à la signature d'éventuels accords commerciaux entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, alors que la date butoir du 9 juillet imposée par Donald Trump approche à grands pas.



'Dans l'immédiat, il y a plus de raisons d'être optimiste que pessimiste en bourse', juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, qui pointe ainsi une liquidité abondante grâce aux baisses de taux des banques centrales.



'Même si tout le monde est prudent quant à l'impact de la guerre commerciale sur les prochains résultats trimestriels, il faut reconnaître que les entreprises ont jusqu'à présent fait preuve d'une grande résilience', souligne-t-il par ailleurs.



Par ailleurs, Christopher Dembik s'attend à ce que 'l'administration Trump devienne plus sage à partir de la rentrée du fait de l'approche des élections de mi-mandat', rappelant que les actions représentent 49% des actifs détenus par les Américains.



Pour l'heure, la matinée est marquée par de nombreuses données sur le vieux continent, dont l'inflation annuelle dans la zone euro estimée à +2% en estimation rapide pour juin, en légère accélération par rapport à +1,9% le mois précédent.



Toujours dans la zone euro, l'indice PMI manufacturier s'est très légèrement redressé à 49,5 en juin par rapport à mai (49,4), et a ainsi affiché son plus haut niveau depuis août 2022, soutenu par la hausse de la production.



'Les fabricants sont très optimistes quant à une hausse de leur activité dans les douze prochains mois', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial, pointant un indice des perspectives d'activité au plus haut depuis février 2022.



Dans l'actualité des valeurs, Umicore caracole en tête à Bruxelles (+9%) suite au relèvement de ses objectifs annuels par le groupe spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage, à la suite d'un 'excellent début d'année'.





