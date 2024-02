Marché de l'eau d'Ile-de-France: Suez demande l'annulation de la désignation de Veolia

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le tribunal administratif de Paris a examiné mardi un nouveau recours du groupe Suez contre l'appel d'offres du grand marché de l'eau d'Ile-de-France, dont il conteste le déroulement et désormais l'issue, la reconduction de son concurrent Veolia.

Le syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif) a décidé le 25 janvier d'attribuer de nouveau ce marché de 4,3 milliards d'euros sur 12 ans à Veolia, qui en est le détenteur depuis un siècle.

Le prétendant malheureux s'est employé à démontrer durant trois heures d'audience mardi, qu'il a été "lésé" par des "distorsions de concurrence" et des "défauts d'information", dénonçant "l'avantage certain" dont a, selon lui, bénéficié Veolia lors de la procédure, compte tenu de son statut de sortant.

Parmi les griefs de Suez, les recherches menées sur le projet au coeur de cette nouvelle concession, qui prévoit d'installer dans les trois usines d'eau potable un système de membranes permettant d'obtenir une eau plus pure et sans chlore.

"Pour un certain nombre d'entre elles, on n'a pas les études", a déploré Me Nicolas Ferré, avocat de Suez.

Il a affirmé que "ce projet est le résultat de programmes de recherche développés par Veolia sur les installations du Sedif", estimant que "le contenu du cahier des charges a été alimenté par ces tests", ce qui a conduit "à "s'adapter aux solutions de Veolia" et à priver Suez d'un avantage compétitif.

"Une fois que les études ont été réalisées, le Sedif a défini seul ses besoins (...) et Veolia a découvert le cahier des charges en même temps que Suez", a rétorqué Me Benoît Neveu, avocat du Sedif.

L'appel d'offres avait par ailleurs été marqué au printemps dernier par un bug sur la plateforme informatique du Sedif, qui avait fait atterrir chez Veolia des documents confidentiels destinés à Suez, et notamment des éléments de l'offre de cette dernière.

La procédure avait alors été gelée plusieurs mois. Le Sedif avait in fine décidé en octobre de poursuivre l'instruction sur la base des offres reçues avant l'incident, décision contestée sans succès par Suez.

En attendant la décision du tribunal, le nouveau contrat entre le Sedif et Veolia ne peut pas être signé.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré, sans préciser de date.