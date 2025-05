Marché: bourses européennes en rouge, tension sur les taux information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en rouge ce matin, Paris et Londres cédant 0,7% derrière Francfort (-0,3%).



Les marchés digèrent notamment l'annonce de Moody's de dégrader la note de crédit des Etats-Unis, passant du triple A à Aa1.



Par conséquent, le compartiment obligataire se tend avec US T-Bonds à 10 ans évoluant désormais à 4.55% (+11 pts) tandis que le Bund allemand de même échéance évolue à 2,65% (+6 pts).



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en avril, stable par rapport à mars, conformément à l'estimation rapide dévoilée par Eurostat début mai, tandis que celui de l'Union européenne s'est tassé de 0,1 point d'un mois sur l'autre, à 2,4%.



Dans la zone euro, les services (+1,80 point de pourcentage, pp) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel, suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,57 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,15 pp) et de l'énergie (-0,35 pp).



De l'autre côté de l'Atlantique, doivent notamment être dévoilés les indicateurs avancés du Conference Board cet après-midi, puis l'indice PMI préliminaire et les ventes de logements en deuxième partie de semaine.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair publie un bénéfice après impôts de 1,61 milliard d'euros au titre de son exercice 2024/25 s'étant achevé en mars 2025, en baisse de 16% par rapport à l'année précédente, en ligne avec les attentes.



Diageo se montre stable à Londres après l'annonce par le géant des spiritueux d'un chiffre d'affaires de près de 4,38 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25, en croissance de 2,9% en données totales et de 5,9% en organique.



Stellantis annonce la nomination de Xavier Chardon au poste de Chief Executive Officer de Citroën, à compter du 2 juin 2025, sous la responsabilité de Jean-Philippe Imparato.



Enfin, GSK annonce que le ministère japonais de la Santé a approuvé les combinaisons à base de Blenrep pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire.









