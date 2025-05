Marché: Bourses en ordre dispersé pour la fin de semaine information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé : Francfort et Londres gagnent 0,2% tandis que Paris recule de 0,3%.



Les marchés ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques : la confiance des ménages français se dégrade en mai, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd trois points à 88, et s'éloigne ainsi de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis qui relève ainsi de 0,2 point son estimation de fin avril.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans se détendent légèrement, vers 4,52% (-3pts) tandis que le Bund recule à 2,62% (-1pt) après que le gouverneur de la Fed a déclaré que l'institution pourrait réduire ses taux au 2e semestre en cas de normalisation des droits de douane autour de 10%.



Une certaine aversion au risque continue toutefois de prévaloir sur les marchés, comme l'illustraient la flambée du bitcoin qui a approché les 112.000 dollars jeudi, ainsi que la vigueur des cours de l'or, qui gravite actuellement au-dessus des 3330 dollars l'once.



'Historiquement valorisé comme une valeur refuge, l'or conserve son attrait structurel à long terme. Malgré des pressions baissières à court terme, des facteurs de risque subsistent qui soutiennent sa demande', juge Antonio Di Giacomo, chez XS.



'Les inquiétudes croissantes quant à la viabilité de la dette américaine ont renforcé sa perception comme réserve de valeur fiable face aux turbulences économiques potentielles', poursuit l'analyste, qui pointe aussi le rôle des tensions géopolitiques.



A Londres, le baril de Brut évolue à 64,3$ (+0,4%) et l'euro s'apprécie de 0,5% face au billet vert, à 1,134$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Bayer a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif recommandant une prolongation de l'étiquetage d'Eylea 8 mg.



Rio Tinto a été nommé partenaire privilégié pour le projet de lithium Salares Altoandinos dans la région d'Atacama au Chili par Empresa Nacional de Minería (ENAMI), une société minière d'État chilienne.



Equinor (50%) et Polenergia (50%) ont finalisé le financement de leurs projets éoliens offshore Bałtyk 2 et Bałtyk 3, avec deux financements totalisant plus de 6 milliards d'euros.



Roche annonce que Broad Clinical Labs va collaborer avec elle pour développer des applications innovantes fondées sur sa nouvelle technologie de séquençage de nouvelle génération, Sequencing By Expansion (SBX).





