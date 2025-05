Marché: BofA redoute une correction de 15% sur le STOXX 600 information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Le récent redressement des marchés d'actions européens pourrait être mis à mal par des déceptions sur le front de l'économie, mais aussi par des avancées moins rapides que prévu du côté du commerce, avertissent vendredi les stratèges de Bank of America.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque américaine font remarquer que les valeurs européennes ont rebond de plus de 15% depuis leur points bas du 9 avril dernier, à la faveur d'indicateurs économiques solides et d'une accalmie des tensions commerciales.



Suite à ce 'rally', les actions européennes intègrent selon eux un scénario économique trop favorable ainsi que l'hypothèse d'un allègement notable des incertitudes commerciales, ce qui conduit les stratèges de BofA à envisager un risque 'considérable' de déception sur le marché.



De leur point de vue, les statistiques économiques devraient commencer à refléter à partir du troisième trimestre les effets des politiques protectionnistes.



Quant aux inquiétudes sur les tarifs, elles ont certainement passé leur pic, ajoute la firme new-yorkaise, mais les progrès à venir sur les questions commerciales n'iront certainement pas aussi vite que ce prévoient les investisseurs, met en garde BofA.



Dans ce contexte, l'établissement américain dit voir un potentiel baissier de l'ordre de 15% sur l'indice STOXX Europe 600, qui pourrait selon lui revenir dans la zone des 460 points dans le courant de l'été.



Voyant les valeurs cycliques sous-performer de 10% les titres défensifs, BofA explique privilégier dans cette optique les secteurs les plus résistants à l'incertitude, à savoir l'agroalimentaire, la santé, la consommation de base et les services aux collectivités, qu'il surpondère.



A l'inverse, BofA indique sous-pondérer les titres les plus vulnérables à un regain d'incertitude, à savoir les matériaux de construction, les banques, les biens d'équipement et les financières.





