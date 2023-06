Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: bien orienté après l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent assez sensiblement (+0,6% à Londres, +0,9% à Francfort et à Paris) ce vendredi en fin de matinée, sur fond de données jugées plutôt encourageantes du côté de l'inflation dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone est en effet estimé à 5,5% en juin 2023, en nette décélération donc après la hausse de 6,1% sur un an qui a été observée en mai, selon une estimation rapide publiée par Eurostat.



'L'évolution de l'inflation sous-jacente, qui est passée de 5,3% en mai à 5,4%, est plus importante pour les perspectives de politique monétaire', tempère Capital Economics, bien que ce taux se soit révélé légèrement inférieur au consensus.



'Dans l'ensemble, rien dans ce communiqué ne dissuaderait la BCE de relever encore ses taux de 25 pb en juillet', poursuit le bureau londonien, qui voit aussi 'de bonnes chances qu'une autre hausse suive en septembre'.



Autre donnée majeure de la séance, le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon l'office national de statistiques qui confirme donc sa première estimation publiée en mai.



Sur le front des valeurs, adidas et Puma prennent environ 2% chacun à Francfort, au lendemain de la publication des résultats de leur pair américain Nike, d'où ressortait une croissance solide des revenus (+8% hors effets de changes) sur son dernier trimestre.



Engie progresse aussi de 2% à Paris, le groupe énergétique ayant revu à la hausse ses objectifs de bénéfices pour l'année 2023, révision 'principalement liée aux solides résultats enregistrés par GEMS (Global Energy Management & Sales)'.





