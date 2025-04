Marché: bien orienté après des données en zone euro information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - La confiance revient sur les places européennes (+0,9% à Londres, +1,1% à Paris, +1,5% à Francfort), sur fond de nouvelles rassurantes parues dans la matinée dans la zone euro, du côté à la fois de l'activité manufacturière et de l'inflation.



À 48,6 en mars contre 47,6 en février, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la région, produit par S&P Global, s'est redressé pour un troisième mois consécutif et n'indique qu'une contraction modérée et la plus faible du secteur depuis janvier 2023.



Malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes reçues, les fabricants de la zone euro ont signalé une augmentation de leur activité pour la première fois depuis deux ans et le taux de contraction de l'emploi dans le secteur a fléchi.



'On peut espérer que les dépenses budgétaires augmenteront de manière significative en Allemagne, et que cette hausse profitera également aux autres pays de la région', commente Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



En revanche, le secteur manufacturier britannique a enregistré sa contraction la plus marquée en 17 mois, à en croire l'indice PMI qui est ressorti à 44,9 le mois dernier après 46,9 en février, mais néanmoins au-dessus de son estimation 'flash' de 44,6.



Autre donnée majeure de la matinée, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé en baisse à 2,2% en mars, contre 2,3% le mois précédent, une baisse reflétant notamment un ralentissement pour les services de 3,7% à 3,4% entre les deux mois.



'Cette baisse, ainsi que des preuves solides qu'elle va encore diminuer et la faiblesse persistante des dernières enquêtes d'activité, suffiront à inciter la BCE à réduire à nouveau ses taux de 25 points de base plus tard ce mois-ci', réagit-on chez Capital Economics.



Enfin, toujours selon Eurostat, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,1% en février, contre 6,2% le mois précédent, et celui de l'UE est ressorti à 5,7%, en baisse également de 0,1 point par rapport à janvier.





