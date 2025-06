Marché: biais positif dans l'attente du FOMC information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes grappillent un peu de terrain (+0,1% à Francfort, +0,2% à Londres et à Paris, +0,3% à Milan et à Madrid), dans l'expectative de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) ce soir.



'La Fed devrait, sans surprise, maintenir ses taux directeurs inchangés', avance François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM, pour qui l'enjeu résidera donc dans la révision des projections économiques et du fameux dot plot.



Selon lui, les ajustements attendus, liés aux évolutions de la politique économique, devraient refléter un ralentissement de la croissance, une inflation plus persistante que prévu malgré les bonnes surprises des derniers mois et un affaiblissement du marché de l'emploi.



'Dans un contexte de risques stagflationnistes et d'incertitude élevée, la Fed devrait réaffirmer sa posture prudente, retardant toute nouvelle baisse de taux tant que les données économiques objectives ne justifieront pas clairement un assouplissement', conclut-il.



'La banque centrale américaine, qui est toujours dans une lutte d'indépendance vis-à-vis du président Trump, aura à coeur d'affirmer son autorité', estime pour sa part Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



'Nous attendons toujours une à deux baisses des taux au second semestre, sauf si Donald Trump finit par imposer des droits de douane importants à ses principaux partenaires', poursuit ce professionnel des marchés.



En attendant ce rendez-vous, les investisseurs ont pris connaissance de données sur le front de l'inflation sur le vieux continent, avec un taux annuel de la zone euro confirmé à 1,9% pour mai, contre 2,2% le mois précédent.



De même, au Royaume-Uni, le taux d'inflation annuel est ressorti en baisse de 0,1 point à 3,4% le mois dernier, et en excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, le taux sous-jacent a même baissé de 0,3 point à 3,5%.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus prend 3% et figure en tête du CAC40 parisien, alors que le Salon du Bourget bat son plein, et que le constructeur aéronautique veut 'renforcer son engagement à augmenter les rendements pour les actionnaires'.





