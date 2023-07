Marché: biais légèrement haussier pour le début de semaine information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Francfort et Londres gagnent 0,3% devant Paris (+0,1%).



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice PMI manufacturier de la zone euro au moins de juin produit par S&P Global. Celui-ci s'est replié de 44,8 en mai à 43,4 en juin.



Il se maintient ainsi sous la barre du 50,0 du sans changement pour un douzième mois consécutif, signalant en outre la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle de la zone euro depuis mai 2020.



Les données de l'enquête mettent en évidence les plus faibles performances des fabricants depuis la vague initiale de Covid19 (en début d'année 2020) dans de nombreuses économies de la zone euro.



De son côté, l''activité manufacturière en Grande-Bretagne a enregistré en juin sa contraction la plus marquée en six mois, selon des données issues de l'enquête S&P Global/CIPS réalisée auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice s'est ainsi contracté pour le 11ème mois consécutif pour ressortir à 46,5 contre 47,1 en mai.



Parmi les autres indicateurs macroéconomiques au programme de la semaine figurent l'indice ISM des services aux Etats-Unis, les dernières 'minutes' de la Réserve fédérale ou encore le rapport sur l'emploi américain.



Toutes ces données permettront aux intervenants de bâtir des scénarios sur le calendrier de relèvement des taux d'intérêt attendu de la part de la Réserve fédérale, alors que les récentes déclarations de Jerome Powell, son président, ont renforcé l'hypothèse d'au moins deux nouvelles hausses de taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tasse un peu en direction de 3,81% après s'être tendu à près de 3,90% en fin de semaine dernière.



Le Bund allemand de même échéance, véritable taux de référence dans la zone euro, recule dans de moindres proportions autour de 2,39%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca annonce des résultats positifs d'un essai de phase III portant sur le datopotamab deruxtecan (Dato-Dxd) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique traités par au moins un traitement antérieur.



ABB annonce qu'il collaborera avec Microsoft sur l'intégration d'Azure OpenAI Service dans la suite ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI.



HSBC Asset Management annonce la nomination, ce jour, de Pierre Gil au poste de Président du Directoire d'HSBC Real Estate Investment Management (REIM).