Marché: biais haussier dans l'attente de l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent majoritairement en hausse (+0,5% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,1% à Paris, mais -0,3% à Milan), à l'approche de la parution en début d'après-midi, d'un rapport sur l'emploi américain particulièrement attendu.



'Alors que la pression du président américain sur Jerome Powell pour baisser les taux reste très forte, le rapport sur l'emploi montrera si la Fed dispose de quelques marges de manoeuvre', souligne Alexandre Baradez, analyste marchés chez IG France.



Des chiffres plus élevés que prévu pourraient ainsi éroder l'espoir d'un retour prochain à la politique d'assouplissement monétaire de la Fed, alors qu'un mauvais chiffre pourrait laisser espérer une baisse de taux en septembre, voire même dès fin juillet.



Pour rappel, les économistes anticipent en moyenne 120.000 créations d'emplois non-agricoles sur le mois de juin, contre 139.000 en mai, avec un taux de chômage vu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.



L'hypothèse de chiffres inférieurs au consensus semble pour l'heure être privilégiée par les investisseurs, au lendemain d'un rapport ADP qui a dévoilé une destruction de 33.000 postes dans le secteur privé américain le mois dernier.



Outre ce rapport sur l'emploi, cette veille de fête nationale aux Etats-Unis verra paraitre la balance commerciale et les commandes à l'industrie pour le mois de mai, ainsi que les indices PMI et ISM des services pour le mois écoulé.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice PMI composite HCOB de la zone euro s'est redressé de 50,2 en mai à 50,6 en juin, traduisant ainsi une légère accélération de l'expansion du secteur privé, mais à un rythme toujours modeste.



'Dans l'ensemble de la région, les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées, demeurant néanmoins inférieures à leur moyenne de long terme', pointe Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Dans l'actualité des valeurs, Novartis cède 1% à Zurich après un échec d'une étude de phase III évaluant son médicament phare Cosentyx chez les adultes atteints d'artérite à cellules géantes nouvellement diagnostiquée ou récurrente.



A Paris, Pluxee (+8%) prend la tête du SBF120, après un point d'activité trimestriel marqué par une croissance organique en ligne avec ses objectifs annuels, suivi de Virbac (+6%) qui bénéficie d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.