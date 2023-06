Marché: attitude surprise de la Fed en prélude à la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin au lendemain des annonces de la Fed, qui a laissé ses taux inchangés mais refroidi les espoirs d'un prochain assouplissement monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison juin - recule de 26 points à 7305,5 points, laissant entrevoir un début de séance en territoire négatif.



La Réserve fédérale a maintenu mercredi ses taux directeurs, comme cela était largement anticipé par le marché, mais la surprise est venue d'ailleurs.



La banque centrale a signalé sans la moindre ambiguïté que le processus de durcissement monétaire allait continuer, prévoyant au moins deux hausses de taux supplémentaires.



Ce dernier élément a déstabilisé les indices de Wall Street et fait grimper le dollar, car les investisseurs espéraient un message plus accommodant, ce qui avait contribué à plusieurs séances de hausse pour les indices boursiers.



'Un tel positionnement 'hawkish' (en faveur de taux élevés) était certainement nécessaire pour que le marché cesse d'anticiper l'imminence d'un cycle de baisse des taux dès cette année', estime William Gerlach, directeur Régional France et Royaume-Uni chez iBanFirst.



'C'était l'un des objectifs de la réunion d'aujourd'hui', juge le stratège, qui estime que les marchés vont devoir s'habituer à ce que les taux élevés restent la norme pendant longtemps.



Conséquence immédiate, les traders évaluent désormais à plus de 69% la probabilité que la Fed relève de nouveau ses taux à l'issue de sa réunion de la fin juillet, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



La Bourse de New-York a terminé en ordre dispersé mercredi suite aux annonces de la Réserve fédérale: le Dow Jones a reculé de 0,7% à 33979 points, alors que le Nasdaq Composite avançait de 0,4% à 13626 points.



Après avoir perdu un peu de terrain en réaction aux annonces de la Fed, le Nikkei à Tokyo a terminé autour de l'équilibre, soutenu par la faiblesse du yen face au dollar.



L'attention des marchés va désormais se tourner vers la Banque centrale européenne (BCE), qui doit réunir dans la matinée son conseil des gouverneurs à Francfort.



L'institution va très probablement augmenter ses taux de 25 points de base et annoncer officiellement la fin des réinvestissements dans le cadre de son programme d'achat d'actifs (APP) pour le mois de juillet.



Christine Lagarde, sa présidente, devrait profiter de l'occasion pour réaffirmer qu'il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant de ramener l'inflation vers son objectif de 2%.



'Nous ne prévoyons pas de changement dans l'angle de communication de la BCE', pronostique François Rimeu, stratégiste sénior chez La Française AM, qui pense que la réunion n'aura qu'un impact 'limité' sur les marchés.



La séance s'annonce par ailleurs chargée en statistiques, avec au programme une série d'indicateurs économiques à Wall Street, dont les ventes au détail et les inscriptions aux allocations chômage.



Le dollar remonte face à l'euro, soutenu par les commentaires de la Fed qui écartent tout scénario d'un nouveau cycle d'assouplissement, tandis que le rendement du dix ans américain reste stable autour de 3,79%.



En repli depuis maintenant deux mois, les cours pétroliers évoluent peu, à peine affectés par les annonces de la Fed.



Le cours du Brent progresse de 0,5% à 73,6 dollars le baril et le brut léger américain avance lui aussi de 0,5% à 68,6 dollars.