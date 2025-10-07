Marché : attendu en hausse très légère après un lundi difficile
L'indice parisien a perdu plus de 1,3% lundi alors que l'instabilité gouvernementale en France revenait sur le devant de la scène, avec la démission surprise du Premier ministre Sébastien Lecornu, moins d'un mois après sa nomination à Matignon.
'La raison probable en est que, tout comme ses prédécesseurs, il n'a pas été en mesure de construire une majorité stable au Parlement, dont il a besoin pour l'assainissement urgent des finances publiques', explique Commerzbank.
'Il n'y a actuellement aucune perspective de solution à l'impasse politique, et une chose est claire : le déficit budgétaire diminuera au mieux lentement, tandis que le taux d'endettement continuera d'augmenter pour le moment', prévient la banque allemande.
Les opérateurs devraient rester attentifs à la politique française ces jours-ci, alors que Sébastien Lecornu, bien que démissionnaire, s'est vu demandé par Emmanuel Macron de trouver un accord avec certaines forces politiques d'ici mercredi soir.
'Bien qu'il y soit encore réticent, le Président pourrait être contraint dans les prochains jours à annoncer une nouvelle dissolution', estime Michaël Nizard, directeur des gestions Multi Asset & Overlay chez Edmond de Rothschild AM.
Selon lui, ceci risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français et la sous-performance du CAC 40, avec un risque non négligeable de diffusion des tensions à d'autres actifs à l'instar des banques françaises, de l'euro et des spreads périphériques'.
Au chapitre des statistiques du jour, si la balance commerciale des Etats-Unis ne devrait pas paraitre cet après-midi en raison du 'shutdown', les opérateurs prendront connaissance de celle de la France, ainsi que des commandes à l'industrie allemande pour août.
Dans l'actualité des valeurs, Valneva a révisé en baisse ses prévisions financières pour 2025, suite à la suspension par la FDA américaine de la licence de son vaccin Ixchiq, mais a sécurisé un nouvel accord de prêt avec Pharmakon Advisors.
L'agence de notation américaine S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à 'BBB-' ('investment grade') sur le groupe immobilier Altarea et sa filiale Altareit, mais a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'.
Le groupe agroalimentaire LDC a dévoilé un chiffre d'affaires de 3,45 milliards d'euros pour son premier semestre 2025-26 (clos fin août), en progression de 15,6% par rapport à la même période de l'an dernier (+5,6% à périmètre identique).
