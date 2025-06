Marché: 2025, une année 'historique' selon Saxo Bank information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, les marchés doivent composer avec l'imprévisibilité du Républicain, entre annonces surprises, instauration de ' tarifs ' exorbitants, pauses et revirements...



Dans ce contexte fait d'incertitudes, les investisseurs oscillent entre stupéfaction, soulagement, et sidération... Conséquence ? la volatilité s'installe, d'autant plus que l'ombre de la guerre commerciale est encore loin d'être écartée.



Le début d'année a ainsi été marqué par le repli des indices US, tandis que le CAC 40 surperformait, tiré par une performance à deux chiffres. ' On parlait alors de la fin de l'exceptionnalisme américain ', se rappelle Andrea Tueni, Head of Sales chez Saxo Bank.



À l'époque, le Vieux Continent profite en effet de la politique plus accommodante de la BCE, favorisant un retour de l'Europe au premier plan, tandis que les marchés US font face aux sorties azimutées du président états-unien, aussi bien sur le plan politique (visées expansionnistes au sujet du Panama, du Groenland et du Canada) que sur le plan économique.



À l'occasion du ' Liberation Day ', le locataire de la Maison-Blanche annonçait la mise en place de droits de douane exorbitants et prétendument réciproques. ' L'impact de cette annonce a été extrêmement négatif sur les marchés ', poursuit Andrea Tueni. Selon l'expert de Saxo Bank, la performance liée à cette annonce a même été temporairement plus négative que pendant la phase Covid.



' On parle de niveaux de performances complètement inédits et qui ont été un choc pour beaucoup d'investisseurs qui étaient exposés sur les marchés américains et qui ont joué le rebond des marchés européens. On a toutefois constaté un rebond technique avec cette 'pause' de 90 jours accordée par Trump, qui a eu un impact positif ', ajoute-t-il.



Si de larges flux ont ainsi été redirigés vers l'Europe à cette période, 'c'est un peu moins le cas aujourd'hui', constate Saxo Bank. Les performances des indices boursiers restent néanmoins largement en vert, avec +5 % pour le CAC depuis le début de l'année, tandis que le DAX bondit de 20 % sur la même période, porté par un vaste plan de dépenses d'infrastructure décidé outre-Rhin.



Si les indices US sont aujourd'hui revenus à des niveaux records, les frasques du président US n'en continuent pas moins d'inquiéter les marchés, à l'instar de son spectaculaire divorce politique avec Musk.



Conséquence : l'action Tesla a dévissé de 14 % après cet épisode, le constructeur craignant de perdre les subventions dont il bénéficiait pour ses véhicules électriques.



Pour la seconde moitié de l'année, la banque s'attend à une forte volatilité, avec ' à la fois des risques à la baisse et des risques à la hausse '. Parmi ces risques, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reste un facteur d'incertitude majeur.



Si des négociations sont en cours, les sujets simples ont déjà été réglés, et les discussions portent désormais sur des questions structurelles complexes, telles que les terres rares, les visas pour les étudiants ou encore les restrictions technologiques. Ces points de blocage rendent la fin rapide de ce conflit commercial peu probable, juge Saxo Bank.



La banque estime néanmoins qu'au gré des annonces intempestives de Trump et de ses revirements, le marché aurait changé de comportement : ' il réagit désormais moins aux gros titres sensationnalistes et davantage aux fondamentaux économiques ', juge Saxo.



À ce titre, les fondamentaux restent solides outre-Atlantique, avec une croissance économique qui se maintient et un marché de l'emploi qui demeure robuste, malgré quelques révisions récentes des chiffres. ' L'inflation, que l'on craignait de voir fortement augmenter, reste pour l'instant contenue et stable ', ajoute le spécialiste.



Dans ce contexte, les fondamentaux économiques servent de matelas de soutien aux marchés financiers. La Réserve fédérale américaine, quant à elle, adopte une position attentiste et flexible, se gardant la possibilité d'intervenir si nécessaire.



Le marché prévoit actuellement deux baisses de taux de 25 points de base chacune d'ici la fin de l'année, ce qui reste bien en deçà des souhaits exprimés par Donald Trump, qui plaide pour une réduction de 100 points de base.



A ce titre, Saxo Bank s'inquiète du conflit latent entre Trump et Jerome Powell, et pointe le risque constitutionnel que constituerait le potentiel remplacement du dirigeant de la Fed. ' On pourrait alors avoir une Fed à deux vitesses, avec un président de la Fed fantôme et un successeur déjà en place qui donnerait une nouvelle direction à la politique monétaire de la Fed ', expose Andrea Tueni.



L'éventualité de ce virage constitue donc un facteur supplémentaire de vigilance pour les investisseurs, alors que le second semestre s'annonce potentiellement plus mouvementé.







