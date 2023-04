Marcel Bich : une icône populaire

Marcel Bich et Édouard Buffard ont fondé l’entreprise PPA depuis cinq ans lorsqu’ils lancent le Bic Cristal. Avec son corps en plastique transparent, son capuchon bleu iconique et son prix dérisoire, ce stylo révolutionne l’écriture. (© Bic)

Né en Italie et affublé d’un titre de noblesse, le baron Bich a réussi le tour de force d’incarner le génie industriel français et de proposer des produits populaires à tout petit prix. Mais qui se cache vraiment derrière le père du Bic Cristal et du rasoir jetable ?

La fin d’un rêve. En ce début d’après-midi du 5 septembre 1980, Australia, le bateau du Royal Perth Yacht-Club, fête sa qualification pour la finale de la Coupe de l’America après une ultime manche remportée face à France-3.

Devancé de plus de quatre minutes et vaincu pour la quatrième fois en cinq régates dans la baie de Newport, au nord de New York, l’équipage du France-3 pleure ses espoirs déçus. Armateur du défi tricolore, Marcel Bich comprend sans doute à cet instant qu’il ne remportera jamais la plus ancienne et prestigieuse des compétitions de voile.

La quête de ce passionné de nautisme s’achève après quatre participations infructueuses. L’entrepreneur n’a pourtant pas ménagé ses efforts pour tenter de mettre fin à 140 ans d’hégémonie anglo-saxonne, appliquant au projet les méthodes qui ont fait le succès de Bic depuis 1950.

Organisation au carré, budget conséquent, sélection et entraînement rigoureux des équipages, appel aux meilleurs architectes français pour la conception des bateaux, rien n’a été laissé au hasard. Si certains moquent alors l’obstination du baron, la vérité est que 42 ans plus tard, aucun défi hexagonal n’a fait mieux que France-3 en 1980 !

Le stylo du peuple

La saga industrielle de Marcel Bich s’est construite loin des yacht-clubs ultra-sélects. Avec un sens aigu du marketing et une vision claire :