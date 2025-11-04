Marc Rowan, directeur général d'Apollo, estime que les taux d'intérêt à long terme ne devraient pas s'effondrer

Apollo Global Management

APO.N ne prévoit pas un effondrement des taux d'intérêt à long terme, a déclaré son directeur général mardi.

« Les taux qui comptent, les taux longs, vont-ils s'effondrer? Nous ne le pensons pas », a déclaré Marc Rowan aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

« Nous pensons que la plupart des mesures que nous prenons dans le monde sont en fait inflationnistes et ne contribuent pas à faire baisser les taux. »