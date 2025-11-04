 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 033,66
-0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Marc Rowan, directeur général d'Apollo, estime que les taux d'intérêt à long terme ne devraient pas s'effondrer
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apollo Global Management

APO.N ne prévoit pas un effondrement des taux d'intérêt à long terme, a déclaré son directeur général mardi.

« Les taux qui comptent, les taux longs, vont-ils s'effondrer? Nous ne le pensons pas », a déclaré Marc Rowan aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

« Nous pensons que la plupart des mesures que nous prenons dans le monde sont en fait inflationnistes et ne contribuent pas à faire baisser les taux. »

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
123,955 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:26 

    Le candidat démocrate Zohran Mamdani vote aux élections municipales de New York. Cette élection constitue le premier test électoral pour Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

  • Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:25 

    Dans les rues de la capitale Abuja, des Nigérians réagissent aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire, après les récentes attaques visant des chrétiens dans le pays d'Afrique de l'ouest.

  • Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:24 

    Les New-Yorkais arrivent à l'ouverture d'un bureau de vote pour l'élection du nouveau maire de la ville. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump. ... Lire la suite

  • Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom (G), face à des journalistes devant le tribunal de Westminster après avoir été relaxé à Londres le 4 novembre 2025 ( AFP / Adrian DENNIS )
    Victoire en justice pour le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson
    information fournie par AFP 04.11.2025 15:21 

    Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques. Suivi par quelque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank