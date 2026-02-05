Marc Lipschultz, de Blue Owl, rejette les craintes que l'IA ne perturbe les entreprises de logiciels

(Réécrit tout au long avec les commentaires du directeur général lors de la conférence téléphonique, les détails et le contexte de la vente de logiciels tout au long) par Manya Saini

Le codirecteur général de Blue Owl, Marc Lipschultz, a rejeté les craintes selon lesquelles l'IA pourrait perturber les entreprises de logiciels et peser sur ses portefeuilles technologiques, après que ces inquiétudes aient déclenché une déroute mondiale cette semaine.

Plus de 800 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS depuis le 28 janvier, les investisseurs se demandant si l'IA est passée d'un effet de levier pour bon nombre de ces entreprises à une perturbation potentielle.

L'inquiétude des investisseurs à l'égard des sociétés de logiciels s'est répercutée sur les gestionnaires d'actifs alternatifs, dont les portefeuilles de crédit privé comprennent des prêts à ce secteur. Blue Owl a indiqué que le portefeuille de logiciels représentait 8 % du total de ses actifs sous gestion.

"Chaque trimestre, nous aurons des entreprises qui auront des problèmes et d'autres qui s'en sortiront, et même les problèmes ne signifient pas que nous avons perdu quoi que ce soit", a déclaré M. Lipschultz lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

"Cette vision monolithique et les mesures prises par les gens vont s'avérer, je pense, très peu judicieuses."

L'action a réduit ses pertes pour s'échanger 2,4 % de moins après avoir chuté de plus de 9 % plus tôt dans la session. La société d'investissement KKR KKR.N a également déclaré jeudi qu'elle voyait des moyens de gagner de l'argent grâce à la volatilité actuelle du marché liée aux craintes de perturbation de l'IA.

"Le livre est solide. Nous ne voyons pas de pertes significatives. Nous ne voyons pas de détérioration de la performance", a ajouté M. Lipschultz.

FIN D'ANNÉE MOUVEMENTÉE

Les actions de Blue Owl ont terminé l'année 2025 en baisse de 36 % après qu'un plan de fusion de deux de ses fonds de crédit privés à la fin de l'année dernière ait ébranlé les investisseurs. Le projet a été abandonné par la suite.

"Il n'y a pas d'urgence, le fonds continue d'être performant", avait alors déclaré Craig Packer, co-président de Blue Owl.

Reuters a rapporté plus tard en novembre, citant des sources, que Blue Owl avait envisagé de relancer le plan si le prix de l'action du fonds plus important s'améliorait.

Blue Owl a affiché un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce aux bonnes performances de ses plateformes de crédit et d'actifs réels. Le bénéfice ajusté de 24 cents a dépassé les estimations de 22 cents, selon les données compilées par LSEG.

La demande de crédit privé s'est maintenue malgré les récentes inquiétudes, les emprunteurs se tournant vers les prêteurs directs pour obtenir un financement flexible dans un contexte de resserrement des conditions sur les marchés de prêts traditionnels.

Blue Owl a levé 17,3 milliards de dollars de nouveaux engagements de capitaux au cours du trimestre, tandis que ses actifs sous gestion ont franchi la barre des 300 milliards de dollars.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs investissent dans des actifs tels que le crédit privé, l'immobilier et les infrastructures, offrant aux clients institutionnels et fortunés des rendements plus élevés et une diversification au-delà des marchés publics.

"L'année a été relativement lente par rapport aux normes d'OWL, mais elle a tout de même connu une forte croissance en termes absolus", ont écrit les analystes d'Oppenheimer dans une note.