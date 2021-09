Marc, 55 ans, veut acheter des actions et baisser ses impôts

Investissez en Bourse selon votre profil : le cas de Marc, 55 ans. (© Lara 604/Flickr )

Il existe autant de manière de placer son épargne en Bourse que d'investisseurs. Pour aiguiller vos choix, Le Revenu a imaginé sept profils d'épargnants fictifs dans lesquels le plus plus grand nombre devrait se retrouver. Dans cet article, découvrez la problématique de Marc ainsi que notre sélection de trackers pour son plan d'épargne retraite (PER).

Cadre dans l'industrie, Marc est déjà investi en Bourse via une assurance vie et un PEA.

Jusqu'à présent, il s'était toujours désintéressé de l'épargne retraite malgré ses avantages fiscaux, d'autant plus attrayants pour lui qui affiche un taux marginal d'imposition de 41%.

La sortie en rente, quasi inévitable dans la plupart des plans d'épargne retraite d'ancienne génération, ne lui convenait pas du tout. Mais la mise en place du nouveau PER en 2019 change la donne : il est désormais possible de récupérer son argent en capital.

Marc n'a plus d'excuses pour sauter le pas. Compte tenu de son niveau de taxation, l'économie immédiate d'impôt devrait être substantielle. Une fois à la retraite, la baisse de ses revenus modérera la tranche marginale d'imposition qui s'appliquera lorsqu'il récupérera son argent.

Marc envisage même de ne jamais toucher à l'argent placé, qui serait alors transmis à ses enfants, échappant ainsi totalement à l'impôt sur le revenu.

Gare aux frais

Nous lui recommandons de bien choisir son PER en étudiant notamment le niveau des frais - qui peuvent être dissuasifs et annuler une bonne partie de l'avantage fiscal - et la diversité des produits d'investissement proposés.

Notre sélection comporte 10 trackers à fort encours susceptibles d'être référencés dans les meilleurs plans d'épargne