 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marathon Petroleum achète du brut vénézuélien pour les raffineries américaines
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires au paragraphe 5) par Nicole Jao

Marathon Petroleum MPC.N a déclaré avoir acheté deux cargaisons de pétrole brut vénézuélien à la fin du mois de janvier et s'attend à ce que ses raffineries traitent davantage de qualités lourdes, a déclaré un dirigeant de la société lors d'un appel post-résultats mardi.

Les raffineurs américains devraient bénéficier de manière significative des efforts du président Donald Trump pour stimuler la production au Venezuela et reconstruire le secteur pétrolier délabré du pays après la capture du président Nicolas Maduro ce mois-ci.

L'entreprise a la capacité de pivoter rapidement pour traiter le brut vénézuélien dans ses raffineries, y compris celle de Garyville, a déclaré Maryann Mannen, directrice générale de l'entreprise.

D'autres raffineurs américains de la côte du Golfe du Mexique, dont Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N , ont également acheté du brut vénézuélien dans le cadre de l'accord conclu entre Washington et Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils.

"En ce moment, les signaux pointent vers un profil de brut plus lourd et plus acide, et nous nous y engageons donc résolument", a déclaré Rick Hessling, directeur commercial.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
178,440 USD NYSE +0,89%
PHILLIPS 66
145,480 USD NYSE +2,25%
Pétrole Brent
67,29 USD Ice Europ +1,48%
Pétrole WTI
63,13 USD Ice Europ +2,00%
VALERO ENERGY
187,320 USD NYSE +3,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank