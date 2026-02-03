Marathon Petroleum achète du brut vénézuélien pour les raffineries américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires au paragraphe 5) par Nicole Jao

Marathon Petroleum MPC.N a déclaré avoir acheté deux cargaisons de pétrole brut vénézuélien à la fin du mois de janvier et s'attend à ce que ses raffineries traitent davantage de qualités lourdes, a déclaré un dirigeant de la société lors d'un appel post-résultats mardi.

Les raffineurs américains devraient bénéficier de manière significative des efforts du président Donald Trump pour stimuler la production au Venezuela et reconstruire le secteur pétrolier délabré du pays après la capture du président Nicolas Maduro ce mois-ci.

L'entreprise a la capacité de pivoter rapidement pour traiter le brut vénézuélien dans ses raffineries, y compris celle de Garyville, a déclaré Maryann Mannen, directrice générale de l'entreprise.

D'autres raffineurs américains de la côte du Golfe du Mexique, dont Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N , ont également acheté du brut vénézuélien dans le cadre de l'accord conclu entre Washington et Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils.

"En ce moment, les signaux pointent vers un profil de brut plus lourd et plus acide, et nous nous y engageons donc résolument", a déclaré Rick Hessling, directeur commercial.