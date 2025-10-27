 Aller au contenu principal
MapLight Therapeutics évaluée à 787 millions de dollars : les actions font un bond en avant sur le Nasdaq
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Les actions de MapLight Therapeutics

MPLT.O ont ouvert à 11,8 % au-dessus de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq lundi, donnant au développeur de médicaments une évaluation de 787 millions de dollars.

Les actions de la société basée à Redwood City, en Californie, ont ouvert à 19 dollars l'unité, contre un prix d'offre de 17 dollars.

MapLight est la première des entreprises qui ont eu recours à une manœuvre juridique pour s'introduire en bourse alors que la Securities and Exchange Commission des États-Unis reste fermée en raison de l'arrêt des activités du gouvernement américain.

Plus d'une demi-douzaine d'entreprises ont eu recours à la règle des 20 jours depuis que la SEC a assoupli la procédure d'introduction en bourse pendant la fermeture du gouvernement, les autres devant entrer en bourse dans les quinze prochains jours.

MapLight, soutenue par Novo Holdings, a levé 250,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 14,75 millions d'actions au prix du marché. Des filiales du géant de Wall Street Goldman Sachs GS.N ont acheté 476 707 actions de MapLight dans le cadre d'un placement privé simultané.

Morgan Stanley, Jefferies, Leerink Partners et Stifel étaient les co-chefs de file de l'offre.

