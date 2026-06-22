Maplight Therapeutics en hausse alors qu'un médicament contre l'autisme montre des effets bénéfiques chez un sous-groupe de patients, malgré l'échec de l'essai clinique

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22 juin - ** L'action de Maplight Therapeutics MPLT.O progresse de 6,8% à 30,79 dollars

** La société indique que son médicament contre l'autisme, le ML-004, n'a pas amélioré la communication sociale après 12 semaines, manquant ainsi son objectif principal dans le cadre d'un essai clinique de phase intermédiaire

** "Nous dirions que les attentes du marché concernant cette indication étaient faibles avant la publication des résultats", a déclaré Andrew Tsai, analyste chez Jefferies

** Toutefois, dans une analyse pré-spécifiée portant sur un petit groupe d’adolescents présentant une irritabilité modérée à sévère, le médicament a entraîné une forte réduction des symptômes d’irritabilité par rapport au placebo, avec une taille d’effet de 1,33 qualifiée de "cliniquement significative"

** "Bien que le critère d’évaluation principal n’ait pas été atteint, le ML-004 a montré un signal cliniquement significatif concernant l’irritabilité chez les adolescents présentant une irritabilité de base modérée ou plus élevée, un domaine pour lequel la voie réglementaire est bien établie et où il existe un besoin non satisfait important", explique Joseph Thome, analyste chez TD Cowen

** La société prévoit de rencontrer la FDA américaine pour discuter des prochaines étapes du développement axé sur l’irritabilité

** Compte tenu de ces développements, le titre a progressé de 73% depuis le début de l’année