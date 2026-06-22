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Maplight Therapeutics en hausse alors qu'un médicament contre l'autisme montre des effets bénéfiques chez un sous-groupe de patients, malgré l'échec de l'essai clinique
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action de Maplight Therapeutics MPLT.O progresse de 6,8% à 30,79 dollars

** La société indique que son médicament contre l'autisme, le ML-004, n'a pas amélioré la communication sociale après 12 semaines, manquant ainsi son objectif principal dans le cadre d'un essai clinique de phase intermédiaire

** "Nous dirions que les attentes du marché concernant cette indication étaient faibles avant la publication des résultats", a déclaré Andrew Tsai, analyste chez Jefferies

** Toutefois, dans une analyse pré-spécifiée portant sur un petit groupe d’adolescents présentant une irritabilité modérée à sévère, le médicament a entraîné une forte réduction des symptômes d’irritabilité par rapport au placebo, avec une taille d’effet de 1,33 qualifiée de "cliniquement significative"

** "Bien que le critère d’évaluation principal n’ait pas été atteint, le ML-004 a montré un signal cliniquement significatif concernant l’irritabilité chez les adolescents présentant une irritabilité de base modérée ou plus élevée, un domaine pour lequel la voie réglementaire est bien établie et où il existe un besoin non satisfait important", explique Joseph Thome, analyste chez TD Cowen

** La société prévoit de rencontrer la FDA américaine pour discuter des prochaines étapes du développement axé sur l’irritabilité

** Compte tenu de ces développements, le titre a progressé de 73% depuis le début de l’année

Valeurs associées

MAPLIGHT THERAPE
30,8900 USD NASDAQ +7,18%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 16:54:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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