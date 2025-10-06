MapLight souhaite lever 251 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MapLight vise à lever jusqu'à 250,8 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclarélundi la société biopharmaceutique.