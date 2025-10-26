MapLight, développeur de médicaments, fixe le prix de l'introduction en bourse à 17 dollars par action aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MapLight Therapeutics MPLT.O , une société de biotechnologie en phase clinique soutenue par Novo Holdings, a annoncé dimanche qu'elle avait fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 17 dollars par action.