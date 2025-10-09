Mapfre AM promeut un directeur adjoint de la stratégie d’investissement

Mapfre AM, la société de gestion du groupe espagnol Mapfre, a nommé Ismael Garcia Puente directeur adjoint de la stratégie d’investissement, un poste nouvellement créé. L’intéressé sera impliqué dans la conception et la communication de la stratégie d’investissement du groupe, supervisant la gestion de fonds spécialisés, l’analyse de marché et l’allocation d’actifs. Il continuera aussi à assumer la responsabilité de gérer les réseaux de gestion de patrimoine et les portefeuilles d’assurance vie. Il poursuivra aussi ses relations avec les clients.

Ismael Garcia Puente a travaillé pour le groupe Mapfre depuis 2011. Jusqu’à présent, il était responsable des investissements et de la sélection de fonds chez Mapfre Inversión.

Mapfre AM gère près de 40 milliards d’euros.