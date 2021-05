Manulife IM recrute son responsable actifs réels chez Credit Suisse

(NEWSManagers.com) - Manulife Investment Management a recruté Christoph Schumacher en tant que responsable mondial des actifs réels et du non coté.

L' intéressé vient de Credit Suisse Asset Management où il était dernièrement responsable mondial de l' immobilier et managing director.

A ce poste nouvellement créé chez Manulife IM, Christoph Schumacher supervisera l' équivalent de 42,9 milliards de dollars d' actifs, recouvrant l' immobilier, les infrastructures, le bois et l' agriculture. Il sera responsable de la définition de la stratégie de la société dans les actifs réels et de gérer les opérations, le développement, le lancement et la croissance de solutions d' investissement pour les clients du monde entier.

Christoph Schumacher sera basé à Boston.