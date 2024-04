Manulife IM clôture le rachat du gérant de crédit alternatif CQS

Le gestionnaire d’actifs canadien Manulife Investment Management a bouclé l’acquisition, annoncée en novembre 2023 , de la société de gestion CQS, spécialisée sur le crédit alternatif et gérant plus de 13 milliards de dollars. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Manulife IM a également acquis les droits de la marque CQS et envisage de créer un logo à double marque Manulife | CQS Investment Management. La directrice générale de CQS, Soraya Chabarek, poursuivra son travail dans les mêmes fonctions, aux côtés des associés senior Craig Scordellis et Jason Walker, respectivement directeur des investissements sur le crédit et directeur des investissements sur les asset-backed securities .

L’ex-fondateur de CQS, Michael Hintze, a de son côté relancé le hedge fund CQS Directional Opportunities sous la marque Detroit Asset Management avec deux milliards de dollars.

Adrien Paredes-Vanheule