Manulife IM boucle un fonds de private equity à 1,5Md$

(NEWSManagers.com) - Manulife Investment Management vient de boucler à 1,5 milliard de dollars son nouveau fonds de private equity, Manulife Private Equity Partners (MPEP). Ce nouveau véhicule, le premier fonds de fonds de Manulife, marque une inflexion dans la stratégie de la société de gestion qui souhaite désormais offrir des solutions spécialisées à ses investisseurs internationaux.

Le fonds, qui comprend un portefeuille existant de fonds ainsi que des co-investissements dans des fonds nord-américains de buyout et de croissance, a attiré des investisseurs institutionnels et des clients fortunés de l' Europe, de l' Amérique du Nord et de l' Asie. Le principal investisseur dans le fonds est la société de capital investissement AlpInvest.