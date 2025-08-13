Manulife acquiert 75% du gérant de dette privée Comvest pour 937 millions de dollars

Le groupe financier canadien Manulife a annoncé, mercredi 6 août, l’acquisition de 75% du capital de Comvest Credit Partners pour un montant de 937,5 millions de dollars. L’opération, dont la clôture est attendue pour le quatrième trimestre 2025, sera financée en cash. Quelque 337,5 millions de dollars pourraient s’ajouter au montant payé par Manulife si Comvest atteint certains objectifs de performance atteints.

Comvest est un gestionnaire américain spécialisé sur le segment des prêts directs sur le segment du middle market avec des encours sous gestion de 14,7 milliards de dollars. Manulife va rassembler son équipe de dette senior, qui gère 3,7 milliards de dollars, avec Comvest, au sein d’une plateforme de crédit privé gérant 18,4 milliards de dollars. La plateforme sera baptisée Manulife Comvest.

L’accord signé entre Manulife et Comvest prévoit une clause permettant à Manulife d’acquérir les 25% restants à travers un mécanisme d’options put/call.

Sur le plan organisationnel, le fondateur de Comvest, Michael Falk, prendra les fonctions de conseiller senior et de membre du conseil d’administration. Robert O’Sullivan, cofondateur et directeur général de Comvest, dirigera la plateforme. Il évoluera sous les ordres de Anne Valentine Andrews, responsable mondiale des marchés privés et siégera au comité exécutif spécialisé sur les marchés privés.

Adrien Paredes-Vanheule