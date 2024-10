Mansartis nomme une gérante obligataire

(AOF) - Mansartis a annoncé l’arrivée de Nadia Bensaci en qualité de gérante obligataire. Membre du comité d’investissement, elle sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de gestion obligataire de Mansartis pour la gestion collective et la gestion sous mandat. Nadia Bensaci a plus de 24 années d’expérience en gestion d’actifs, et plus particulièrement dans de nombreux segments de la gestion obligataire.

Avant de rejoindre Mansartis, elle a occupé des fonctions de gérante négociatrice sur des fonds monétaires, obligataires, crédits et structurés chez SGAM AI, puis de gérante monétaire, taux et crédit chez Palatine Asset Management. Depuis 8 ans, elle était gérante obligataire taux-crédit au sein de la Financière de la Cité.