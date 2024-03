Mansartis nomme un trio de directeurs associés

La société de gestion indépendante française Mansartis a promu trois directeurs associés. Laurent Hirsch, directeur du développement?; Laurent Delienne, directeur de la gestion diversifiée?; et Joachim Jan, directeur de la gestion actions, sont ainsi entrés au capital de l’entreprise.

Ces nominations visent à renforcer l’organisation de la société afin d’accompagner au mieux sa croissance et poursuivre l’accélération de son développement, indique un communiqué de la société qui gère plus d’un milliard d’euros d’encours. Le trio œuvrera aux côtés de Nourane Charraire, associée et directrice de la gestion ainsi que Guillaume Jalenques de Labeau, président directeur général.

