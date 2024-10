Mansartis Finance : Nicolas du Rivau recruté en tant qu’Associé

(AOF) - Mansartis Finance - un milliard d'euros d'actifs sous gestion - annonce le recrutement de Nicolas du Rivau comme associé et membre du comité de direction. Aux côtés d’Arnaud Limal et de Thierry Rohr, il assurera l’origination et l’exécution de missions de conseil auprès des entreprises, principalement pour des opérations de fusion et acquisition, mais aussi pour des opérations de financement.

Nicolas du Rivau a opéré dans de nombreux secteurs et récemment dans les secteurs des médias (TeleZ - Prisma), des nouvelles technologies (Neptune Media- MV Group), de la santé animale (ExcellVet - Fovéa), de la nutrition (Dynveo - BNP/Sofilaro) et de l'Energie (SensOfLife - Sepale).