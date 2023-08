Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ManpowerGroup: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup annonce que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions, en vertu duquel le groupe de services en ressources humaines pourra racheter jusqu'à cinq millions d'actions ordinaires.



Ce nouveau programme, s'ajoutant à l'autorisation de rachats pour environ 0,9 million d'actions qui restait disponible au 30 juin dernier, pourra être effectué sur le marché libre ou dans le cadre de transactions de gré à gré.





