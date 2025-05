ManpowerGroup: lancement d'un centre IA RH à Paris information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la huitième édition du Choose France Summit, ManpowerGroup annonce le lancement de son nouveau centre d'intelligence artificielle en ressources humaines (IA RH) à Paris, situé à son siège français de La Défense.



'Le centre d'IA RH agira comme un centre d'excellence régional, développant des innovations locales et développant des capacités avancées à travers les marques mondiales de ManpowerGroup - Manpower, Experis et Talent Solutions', explique-t-il.



Le ManpowerGroup AI HR Hub collaborera également avec des startups et des instituts de recherche en IA pour développer des partenariats public-privé et créer des voies pour la prochaine génération de talents alimentés par l'IA.





Valeurs associées MANPOWERGROUP 43,980 USD NYSE +1,50%