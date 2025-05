ManpowerGroup: forte réduction du dividende semestriel information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup a fait part vendredi soir de la décision de son conseil d'administration de distribuer, à partir du 16 juin prochain, un dividende semestriel de 0,72 dollar par action, en forte réduction d'une année sur l'autre.



'Le conseil a tenu compte de la conjoncture actuelle des bénéfices ainsi que des ratios de distribution et de rendement connexes pour déterminer le montant du dividende', explique le groupe de services en ressources humaines.



Pour rappel, ManpowerGroup avait annoncé des dividendes semestriels de 1,54 dollar par action il y a un an et il y a six mois, en augmentations de près de 5% par rapport à ceux décidés un an auparavant.





Valeurs associées MANPOWERGROUP 44,260 USD NYSE +3,64%