ManoMano, le paradis des bricoleurs

Les deux fondateurs, Philippe de Chanville (1er rang à gauche) et Christian Raisson (2e rang, 3e à partir de la gauche), avec une partie de l'équipe. (© Maxime Chermat

Avec 3.600 marchands et 16 millions de produits référencés, la place de marché profite de l’appétence des Européens pour le bricolage et le jardinage. Après une croissance à deux chiffres en 2020, ManoMano entend profiter de l’essor de la vente en ligne pour accélérer son développement international et muscler son offre à destination des professionnels.

«J’avais promis à ma femme que je mettrai trois mois à refaire notre appartement, j’ai mis trois ans !», s’amuse aujourd’hui Philippe de Chanville, le cofondateur et co-CEO de ManoMano.

Un retard dû au fait qu’il lui faut avaler les kilomètres pour se rendre dans un magasin de bricolage dès qu’un outil ou une vis vient à manquer. La vente en ligne reste en effet marginale dans ce secteur. Une aubaine pour l’entrepreneur et son associé Christian Raisson qui décident de lancer le site MonEchelle.fr en 2013. La place de marché propose alors 30.000 produits de bricolage et d’entretien de la maison. Huit ans plus tard, devenue ManoMano en 2015, la plateforme fédère 3.600 marchands et référence 16 millions d’articles, du boulon le plus banal aux meubles de jardin.

Le confinement a été un accélérateur de croissance

Les résultats financiers attestent du succès. Le volume d’affaires a bondi de 425 millions en 2018, à 620 millions en 2019 et à 1,2 milliard en 2021. Un montant sur lequel la place de marché prélève une commission allant de 15 à 25 %.

ManoMano a profité du dynamisme du marché du bricolage, mais aussi de l’essor du e-commerce durant le confinement, la part des ventes en ligne du secteur ayant doublé en trois ans. Pour séduire et fidéliser, la place de marché sait choyer ses 7 millions de clients : elle propose un catalogue pléthorique et une «expérience à