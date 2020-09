Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manoeuvres chinoises près de Taiwan à l'arrivée d'un représentant américain Reuters • 18/09/2020 à 12:35









(précisions) PEKIN/TAIPEH, 18 septembre (Reuters) - Taiwan a mobilisé vendredi plusieurs avions de combat, réagissant aux exercices conduits plus tôt par l'armée de l'air chinoise à proximité de l'Etat insulaire qui reçoit un représentant de la présidence américaine. Selon les autorités de Taipeh, 18 appareils chinois ont participé à ces exercices, dont deux bombardiers, survolant le détroit de Taiwan et entrant dans sa zone d'identification de défense aérienne (ADIZ). L'Armée populaire de libération chinoise avait déjà procédé à des manoeuvres aériennes et navales la semaine dernière aux abords de l'île, dont le rapprochement avec les Etats-Unis inquiète Pékin. "Il s'agit d'une initiative raisonnable et nécessaire dans la situation actuelle du détroit de Taiwan pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale", a déclaré un porte-parole du ministère chinois de la Défense, sans préciser la nature de ces exercices. "Les Etats-Unis et le Parti démocrate progressiste (PDP) ont intensifié leur collusion, créant fréquemment des troubles", a-t-il poursuivi, évoquant la formation au pouvoir à Taipeh. Taiwan est une affaire purement chinoise qui ne tolère aucune ingérence étrangère et "ceux qui jouent avec le feu se brûleront", a-t-il ajouté. Keith Krach, secrétaire américain aux Affaires économiques, a entamé vendredi sa première journée de consultations à Taiwan de manière discrète. Aucun événement médiatique n'est à l'ordre du jour. C'est la première fois en quarante ans qu'un dirigeant américain de rang aussi élevé se rend sur l'île où il sera reçu par la présidente Tsai Ing-wen. La Chine, qui considère l'île comme une partie intégrante de son territoire, avait menacé d'apporter la "réponse nécessaire" à cette visite. (Colin Qian et Yew Lun Tian à Pékin et Ben Blanchard à Taipeh, version française Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

